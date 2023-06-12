Умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Берлускони скончался в больнице Милана.

В начале апреля 2023 года политик был госпитализирован с воспалением легких. Обследование показало, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого и развилась легочная инфекция).

В связи с заболеванием он прошел курс химиотерапии. Берлускони пролежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, после чего был выписан.

9 июня политик был вновь госпитализирован в одну из больниц Милана. Через три дня он скончался.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье глубоко верующих католиков. Его родителями были банковский служащий Луиджи Берлускони (1908—1989) и домохозяйка Розелла Босси (1911—2008).

В политике дебютировал в 57 лет, стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.