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Умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Умер Сильвио Берлускони
© globallookpress.com

Берлускони скончался в больнице Милана.

В начале апреля 2023 года политик был госпитализирован с воспалением легких. Обследование показало, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого и развилась легочная инфекция).

В связи с заболеванием он прошел курс химиотерапии. Берлускони пролежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, после чего был выписан.

9 июня политик был вновь госпитализирован в одну из больниц Милана. Через три дня он скончался.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье глубоко верующих католиков. Его родителями были банковский служащий Луиджи Берлускони (1908—1989) и домохозяйка Розелла Босси (1911—2008).

В политике дебютировал в 57 лет, стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.

Берлускони вновь госпитализирован в миланскую клинику

Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994 -1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).

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