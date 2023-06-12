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Япония пообещала вводить санкции против России и отправлять ВСУ технику

Позиция России, предполагающая перекладывание ответственности за продолжение конфликта на Украине, несправедлива и неприемлема. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, пишет ТАСС.

Япония пообещала вводить санкции против России и отправлять ВСУ технику
© Lenta.ru

Мнение Токио на этот счет дипломат сообщил, когда был вызван в российский МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. Это произошло в пятницу, 9 июня.

В то же время в понедельник, 12 июня, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя разговор между Руденко и Кодзуки, пообещал, что страна продолжит вводить санкции против России. Также он заверил, что правительство не прекратит отправлять военную технику и другую помощь для победы в конфликте.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио выделит Киеву пять миллионов долларов гуманитарной помощи из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), повлекшего затопление населенных пунктов.

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