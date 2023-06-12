Пока вы спали: Обращение Ким Чен Ына к России и задержание Месси

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В США спрогнозировали исход будущих выборов президента

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Аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер высказала предположение о результатах выборов президента США в 2024 году. Об этом она высказалась в эфире телеканала CBS.

«Кажется, что речь будет идти о тех же "типах" избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу», — отметила она.

Ким Чен Ын заявил о больших успехах России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил РФ поздравительное послание по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что российский лидер смог добиться осуществления «справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на всевозможные трудности и проблемы.

Месси задержали в аэропорту Китая

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси был задержан в аэропорту Китая, сообщает Чемпионат.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси был задержан китайской полицией из-за проблем с паспортом, однако, организаторы утверждают, что проблемы с паспортом возникли у защитника Николаса Отаменди. При этом отмечается, что его вопрос решили за 20 минут. Однако, Месси действительно был задержан на два часа, но точная причина задержания на данный момент не называется.

В Польше пожаловались на русскоговорящих украинцев

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка назвал причину ухудшения отношения граждан страны к беженцам с Украины. Об этом он рассказал в беседе с The Guardian.

Скорка заявил, что отношение к украинским беженцам ухудшается, поскольку некоторые из них продолжают говорить на русском языке. Он привел данные из опроса, который подтвердил эту тенденцию.

Премьер Японии сделал заявление по Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте заявил, что его страна намерена продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании и в восстановлении. Его слова приводит РИА Новости.