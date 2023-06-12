В Японии заявили о нахождении Украины под «ядерным зонтиком» Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Украина с 2013 года находится «под ядерным зонтиком» Китая, передает ТАСС. Участвуя в дебатах в комитете нижней палаты парламента, политик выразил мнение, что, в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, Украина получает защиту от применения в отношении нее ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной (в 2013 году — NEWS.ru) об эффективном сотрудничестве, — сказал Кисида.

Он добавил, что в совместном заявлении, опубликованном в 2013 году, было сказано, что Пекин согласен предоставить Киеву взаимные гарантии безопасности. По словам Кисиды, «ядерный зонтик» должен «распахнуться» в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.