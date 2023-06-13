Власти США подготовились к беспорядкам на случай ареста Трампа

Власти США в Майами подготовились к беспорядкам на случай ареста экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после слушаний по делу о хранении секретных документов. Бывшему американскому лидеру предъявлены обвинения по 38 пунктам. Об этом сообщает ABC.

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Политик заявил, что не признает себя виновным и призвал своих сторонников приехать в Майами на слушания в суде, написав на прошлой неделе в социальных сетях : «До встречи в Майами во вторник!!!»

Институт стратегического диалога, который отслеживает и анализирует дезинформацию и экстремизм в интернете, заявил, что анализ поведения в сети показал готовность некоторых сторонников бывшего президента выйти на протесты в Майами. «Но на данный момент времени нет никаких признаков того, что крупномасштабная мобилизация, вероятно, произойдет», — отметили эксперты.

Начальник полиции Майами Мануэль Моралес выразил уверенность в том, что любые акции протеста останутся мирными. Он сказал, что полиция готова к выходу на протесты от 5 до 50 тысяч человек.

«Мы очень серьезно относимся к этому событию. Мы знаем, что есть вероятность того, что все может стать еще хуже, но это не путь Майами», — заключил Моралес.

Ранее Дональд Трамп пообещал продолжать участвовать в президентских выборах при любых обстоятельствах — даже если он будет осужден по выдвинутым ранее против него обвинениям.