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Эксперт: Арест Канадой Ан-124 РФ создает опасный прецедент для мировой авиации

Канадские власти создали всемирный опасный прецедент, решив арестовать российский Ан-124 и передать его киевскому режиму. Так считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, сообщает «Взгляд».

Эксперт: Арест Канадой Ан-124 РФ создает опасный прецедент для мировой авиации
© РИА Новости

Авиаэксперт отметил, что до сих пор все подсанкционные активы и имущество на Западе только замораживали. Власти Канады решили перейти к откровенной экспроприации имущества других стран.

«Мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что подобная антироссийская демонстративность Оттавы сослужит плохую службу всему Западу. Другие страны сделают из этого прецедента соответствующие выводы.

Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев. В Канаде считают, что это якобы послужит «компенсацией жертвам нарушений прав человека и восстановлению Украины».

Российский самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года и был арестован. Посол России в Канаде Олег Степанов назвал решение Оттавы грабежом и воровством.

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