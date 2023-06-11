Экс-президента Киргизии заочно осудили на десять лет

Первомайский районный суд Бишкека заочно осудил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса ("Коррупция") и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — сказано в сообщении.

Предполагается, что с учетом прошлых приговоров, проживающий в Белоруссии Бакиев должен отсидеть 30 лет.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 годы. В июле 2021 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что Бакиев и первый президент Киргизии Аскар Акаев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.