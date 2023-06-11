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СМИ: Вашингтон и Брюссель считают успех украинского контрнаступления маловероятным

Вашингтон и Брюссель в частном порядке признают, что вытеснение ВС РФ с Украины маловероятно, пишут в статье для New York Times обозреватели Эндрю Крамер и Эрик Шмитт. На фоне этого, отмечают они, официальные лица не сообщают, на основе каких критериев будет определяться «успешность» украинского контрнаступления.

Авторы пояснили, что летнее украинское контрнаступление станет одной из крупнейших военных операций в Европе со времен Второй мировой войны.

В военных действиях будут задействованы десятки тысяч солдат и сотни танков, бронетехники и гаубиц, бои пройдут на сельскохозяйственных полях, в десятках малых и крупных населенных пунктов.

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику

Вместе с тем, заметили авторы, высокопоставленные американские чиновники уже сейчас сообщают о значительных потерях в живой силе и технике в первые дни наступления.

Кроме того, официальные лица признают, что ВСУ не удастся оттеснить российские войска из Запорожья, Крыма и других регионов.

Точные критерии, по которым будет определен успех или поражение ВСУ в операции, также пока не представлены, заметили Эндрю Крамер и Эрик Шмитт.

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