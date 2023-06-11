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В Бразилии призвали встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ему грозит экстрадиция в США, пишет РИА Новости.

В Бразилии призвали встать на защиту Ассанжа
© Twitter

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого», — отметил политик.

Лула да Силва отметил важность того, чтобы встать на защиту Ассанжа. По мнению президента Бразилии, заключение основателя WikiLeaks «идет вразрез с защитой демократии».

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

8 июня появилась информация, что Джулиан Ассанж попытался заблокировать свою экстрадицию в США через апелляцию в Высоком суде Лондона. Жена основателя WikiLeaks выразила надежду, что ее муж все же не будет экстрадирован в Штаты.

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