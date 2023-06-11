Зависимость США от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, Макс Бут в своей статье для The Washington Post (WP).

© Unsplash

По его словам, санкции могли бы быть эффективными, однако сейчас введенные Соединенными Штатами ограничительные меры имеют расплывчатые и слишком амбициозные цели. Автор подчеркнул, что американские санкции длятся долгое время и не пользуются широкой международной поддержкой.

Видео дня

Обозреватель привел данные Министерства финансов США, согласно которым в конце 2021 года ведомство ввело ограничительные меры против 9421 организации и физических лиц. Отмечается, что это примерно на 900 процентов больше, чем за последние 20 лет.

В прошлом году министерство добавило 2549 новых рестрикций, а исключило из санкционного списка только 225. На начало 2023 года под санкциями Соединенных Штатов находились около 12 тысяч субъектов, говорится в статье. По словам автора, Ббольшинство последних санкций было введено против России, однако ограничительные меры США распространяются на самые разные страны.

Бут считает, что во многих случаях объекты американских санкций «заслуживают порицания». Однако он отмечает неэффективность ограничительных мер США. По его словам, в результате торговые партнеры Вашингтона начинами искать других союзников и альтернативы американскому доллару, что может подорвать геополитическое и экономическое влияние Соединенных Штатов.

Автор заявил, что санкции США оказались неэффективными в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.

«Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций — иногда лучшей альтернативы нет, — но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении», — сказал он.

Ранее президент некоммерческого партнерства «Индийский бизнес-альянс» Сэмми Котвани заявил, что США используют санкции как инструмент запугивания. При этом, по его словам, санкции Соединенных Штатов не могут остановить развитие бизнеса, поскольку он всегда найдет способы обхода ограничений.