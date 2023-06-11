Новый массовый протест против судебной реформы прошел в Тель-Авиве

Массовые протесты в стране продолжаются уже двадцать три недели, в ходе которых общество разделилось на два лагеря — на тех, кто "за" предложенную реформу, и тех, кто "против". Критику реформы вызывает вероятная возможность ограничения полномочий Верховного суда и увеличения контроля правительство над назначениями судей.