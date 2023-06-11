Новый массовый протест против судебной реформы прошел в Тель-Авиве
В Тель-Авиве прошел очередной антиправительственный протест — десятки тысяч демонстрантов выступили против судебной реформы правительства, сообщает Общественная служба новостей.
Массовые протесты в стране продолжаются уже двадцать три недели, в ходе которых общество разделилось на два лагеря — на тех, кто "за" предложенную реформу, и тех, кто "против". Критику реформы вызывает вероятная возможность ограничения полномочий Верховного суда и увеличения контроля правительство над назначениями судей.
"Для израильского народа очень важно сохранить демократию в Израиле",— заявил один из митингующих в ходе протеста.
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