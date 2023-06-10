WSJ: расследование диверсий на "Северных потоках" осложнит отношения в НАТО

Дальнейшее расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" может усилить напряженность в рядах НАТО и еще более осложнить отношения между ФРГ и Польшей. Об этом пишет в субботу газета The Wall Street Journal.

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Официальные лица ФРГ и Польши заявили, что польское правительство держали в неведении о расследовании в отношении яхты "Андромеда", которая якобы использовалась для доставки взрывчатки к трубопроводам.

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"Очень необычная ситуация для двух стран ЕС, которые имеют общие правовые инструменты для трансграничных расследований, - отмечает газета. - После этого польские власти запросили у ФРГ предоставить больше информации. Затем, в середине мая, стороны провели, как назвал это представитель польского Минюста, рабочую встречу".

По данным газеты, о яхте впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки. Информация о судне поступила от неназванного лица на Украине, которое собирало данные в интересах небольшой европейской страны.

"С тех пор официальные лица в Европе задаются вопросом, почему более крупные державы, обладающие обширным разведывательным потенциалом и сотрудниками на Украине, не узнали об этом сами или не предупредили других, если знали, - пишет издание. - Расследование может усилить напряженность в рядах НАТО, что еще больше осложнит отношения между ФРГ и Польшей".

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода. Позже в американских и германских СМИ появлялись статьи о "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. При этом о какой-либо связи с официальным Киевом не упоминалось ни разу.