На Украине приостановили движение ряда поездов после разрушения ГЭС
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины приостановлено движение нескольких пригородных поездов из-за проседания участка железной дороги после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця».
В результате разрушения дамбы вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, рассказал оператор.
В госпредприятии отметили, что трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены.
На восстановление полотна уйдет ориентировочно три дня, заявила «Укрзализныця».
Пригородные поезда до Никополя из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут ходить только до Чертомлыка, подчеркнул оператор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за обрушения Каховской ГЭС были затоплены сибиреязвенные могильники. По его словам, после ЧП были затоплены склады с химикатами и удобрениями, хранилища горючего, могильники животных, из них как минимум два с сибиреязвенными захоронениями.