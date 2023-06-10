На Украине приостановили движение ряда поездов после разрушения ГЭС

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины приостановлено движение нескольких пригородных поездов из-за проседания участка железной дороги после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця».

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В результате разрушения дамбы вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, рассказал оператор.

В госпредприятии отметили, что трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены.

На восстановление полотна уйдет ориентировочно три дня, заявила «Укрзализныця».

Пригородные поезда до Никополя из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут ходить только до Чертомлыка, подчеркнул оператор.