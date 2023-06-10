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СМИ сообщили о призыве Франции к Ирану перестать поддерживать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с иранским лидером Эбрахимом Раиси призвал Тегеран «прекратить поддержку» России в украинском конфликте. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца, передает ТАСС.

СМИ сообщили о призыве Франции к Ирану перестать поддерживать Россию
© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, Макрон «обратил внимание на серьезность последствий», якобы связанных с поставками Ираном дронов России.

В Елисейском дворце отметили, что французский президент «призвал Тегеран немедленно прекратить поддержку», которую он оказывает Москве.

Ранее лидеры государств «Большой семерки» (G7) призвали Иран перестать поддерживать Российскую Федерацию в конфликте с Украиной. Отмечалось, что Ирану заявили прекратить передавать вооруженные беспилотники российской стороне.

До этого американский сенатор Тед Круз сообщал о планах «сорвать» сотрудничество России и Ирана санкциями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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