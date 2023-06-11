Премьер Канады объявил о конфискации российского самолета и передаче его Киеву

«Канада в вопросе передачи российской собственности идет впереди других. Именно в Канаде наиболее мощное проукраинское лобби. Поэтому арест, замораживание российских активов в любом виде — материальном, денежном — процветает вообще во всех западных странах, а вот на вопрос, что делать с активами дальше, Канада дала ответ: нужно передавать Украине. Сейчас они будут смотреть на нашу реакцию: если мы сможем что-то противопоставить, некие соизмеримые действия провести, то они оставят арест арестом. Это будут некие замороженные активы, которые потом, как они любят говорить, передадут демократическому правительству. Если выяснится, что можно делать это относительно безнаказанно, то я думаю, что через некоторое время кто-то, как американцы, по своей воле, кто-то под давлением, как Германия, начнут передавать активы на восстановление Украины. Себя они тоже не забудут, но какую-то часть, ценности в первую очередь, самолеты, технику, корабли передадут Украине. Потому что деньги они могут забрать себе, а материальные активы никому не нужны. А украинские институты власти потом с дисконтом продадут это тому, кто захочет купить».