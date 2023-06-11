Премьер Канады объявил о конфискации российского самолета и передаче его Киеву

Находящийся с необъявленным визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине, сообщает агентство Reuters.
Трюдо говорил о намерении федерального правительства «попытаться конфисковать» зарегистрированный в России тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и «попробовать» передать Украине, чтобы его «нельзя было использовать в поддержку российских военных усилий».
Не означает ли нынешнее заявление Трюдо начало кампании по передаче Киеву российских активов? Или это некий символический жест исключительно канадских властей? Мнение научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева:
«Канада в вопросе передачи российской собственности идет впереди других. Именно в Канаде наиболее мощное проукраинское лобби. Поэтому арест, замораживание российских активов в любом виде — материальном, денежном — процветает вообще во всех западных странах, а вот на вопрос, что делать с активами дальше, Канада дала ответ: нужно передавать Украине. Сейчас они будут смотреть на нашу реакцию: если мы сможем что-то противопоставить, некие соизмеримые действия провести, то они оставят арест арестом. Это будут некие замороженные активы, которые потом, как они любят говорить, передадут демократическому правительству. Если выяснится, что можно делать это относительно безнаказанно, то я думаю, что через некоторое время кто-то, как американцы, по своей воле, кто-то под давлением, как Германия, начнут передавать активы на восстановление Украины. Себя они тоже не забудут, но какую-то часть, ценности в первую очередь, самолеты, технику, корабли передадут Украине. Потому что деньги они могут забрать себе, а материальные активы никому не нужны. А украинские институты власти потом с дисконтом продадут это тому, кто захочет купить».
Решение Канады о конфискации и передаче Украине «Руслана» незаконно и является обычным воровством, заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов. «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля, за два часа до того, как Торонто закрыл небо для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан.
Также в ходе нынешнего визита на Украину премьер Трюдо заявил, что Канада передаст Киеву около трехсот ракет AIM-7 класса «воздух — воздух» и 10 тысяч 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, которые уже были поставлены.