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Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что ВСУ ведут наступательные и оборонные действия. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Украины добавил, что ВСУ также перешли в контрнаступление на ряде направлений. Он добавил, что не считает необходимым предоставлять журналистам информацию о том, на какой стадии находится наступление.

«Считаю, что мы обязательно это все [результаты военных действий] будем ощущать», - пояснил украинский лидер.

Ранее представитель разведки США сообщил, что Киев задействовал в наступлении малую часть своих подразделений.

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