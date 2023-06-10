Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо , что ВСУ ведут наступательные и оборонные действия. Об этом пишет РИА «Новости» .

Глава Украины добавил, что ВСУ также перешли в контрнаступление на ряде направлений. Он добавил, что не считает необходимым предоставлять журналистам информацию о том, на какой стадии находится наступление.