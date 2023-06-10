Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что ВСУ ведут наступательные и оборонные действия. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава Украины добавил, что ВСУ также перешли в контрнаступление на ряде направлений. Он добавил, что не считает необходимым предоставлять журналистам информацию о том, на какой стадии находится наступление.
«Считаю, что мы обязательно это все [результаты военных действий] будем ощущать», - пояснил украинский лидер.
Ранее представитель разведки США сообщил, что Киев задействовал в наступлении малую часть своих подразделений.
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