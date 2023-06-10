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WP: Украина задействовала в наступлении только часть своих резервов

Украина задействовала в наступлении только часть своих резервов, пишут обозреватели Изобель Кошив и Франческа Эбель в статье для The Washington Post.

Авторы статьи отметили, что украинские военные перешли в крупное контрнаступление на юго-востоке Украины. Они добавили, что ВСУ столкнулись с неожиданно сильным сопротивлением со стороны российских солдат.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВС РФ активно обороняются в районе Орехова, небольшого города в Запорожской области, уточнили обозреватели.

По их словам, заявление Маляр стало первым подтверждением со стороны украинских официальных лиц того, что одним из направлений для контрнаступления выбрана Запорожская область.

Высокопоставленный представитель западной разведки рассказал на условиях анонимности, что Украина пока сдерживает свою мощь. Он добавил, что Киев на первом этапе наступления не задействовал основные резервы, уточнили аналитики.

Путин констатировал начало украинского наступления

Вместе с тем, заметили эксперты, власти Украины за два дня с начала активных боевых действий не уведомили население и западных партнеров о каких-либо значимых успехах.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что эта операция будет проходить не так легко как те, что были проведены в прошлом году.

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