Шольц поддержал соглашение стран ЕC об ужесточении предоставления убежища

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал соглашение стран Европейского союза (ЕС), предусматривающее более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться. Об этом он сообщил в субботу в Нюрнберге в ходе 38 го съезда протестантских церквей ФРГ, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что необходимо прекратить позволять странам показывать на других пальцем и не чувствовать себя ответственными.

"Наконец-то должна быть создана система солидарности для распределения беженцев в Европе", - подчеркнул он.

При этом Шольц пообещал ускорить процедуры предоставления убежища и сделать процесс более цифровым.

"Нужно сделать все возможное, чтобы отправить обратно тех, кто не может остаться в Европе", - резюмировал глава правительства ФРГ.

Он напомнил, что после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Германия уже приняла более 1 млн беженцев с Украины.