Президент Чехии почтил память жителей уничтоженной нацистами деревни Лидице

Также участие в церемонии приняли представители парламента и правительства республики, церковные иерархи, ветераны, лидеры политических партий и общественных организаций, иностранные дипломаты. Организаторы сообщили, что из-за событий на Украине второй год подряд приглашения не были направлены представителям РФ и Белоруссии.

Деревня Лидице была уничтожена нацистами 10 июня 1942 года. Этот варварский акт стал ответом на совершенное бойцами Сопротивления 27 мая 1942 года успешное покушение на имперского протектора Богемии и Моравии (так называлась оккупированная Третьим рейхом Чехия), одного из высших чинов СС Рейнхарда Гейдриха. В результате на месте были расстреляны 173 мужчины, всего же погибли 340 из 500 жителей Лидице, причем многие - в газовых камерах и концлагерях. Сама деревня была сожжена дотла. Возрождение деревни Лидице после окончания Второй мировой войны на новом месте стало символом победы человечества над нацизмом.