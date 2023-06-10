МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС

Несколько европейских стран считают, что Молдавия пока не может вступить в ЕС из-за развитой в стране коррупции. Об этом заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску, сообщает Pro Tv.

«Есть государства, которые задают много вопросов, связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия», - сказал министр.

По его словам, дело пока идет тяжело, но в Кишиневе согласны с позицией европейских критиков и намерены бороться с коррупцией. Так, уже есть успехи в сфере юстиции, добавил Попеску.

Летом прошлого года на саммите ЕС Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в европейский блок. В Молдавии создана комиссия по евроинтеграции, планируются «реформы в различных областях» и перевод местного законодательства на европейские стандарты.