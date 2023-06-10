$82.64+0.5589.01+0.97

МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС

Несколько европейских стран считают, что Молдавия пока не может вступить в ЕС из-за развитой в стране коррупции. Об этом заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску, сообщает Pro Tv.

МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС
© globallookpress.com

«Есть государства, которые задают много вопросов, связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия», - сказал министр.

По его словам, дело пока идет тяжело, но в Кишиневе согласны с позицией европейских критиков и намерены бороться с коррупцией. Так, уже есть успехи в сфере юстиции, добавил Попеску.

Летом прошлого года на саммите ЕС Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в европейский блок. В Молдавии создана комиссия по евроинтеграции, планируются «реформы в различных областях» и перевод местного законодательства на европейские стандарты.

Ранее сайт RT выяснил, что в Молдавии укрепляется управленческая система, основанная на кумовстве и мздоимстве.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители