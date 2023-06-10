Работу взлетно-посадочной полосы после ЧП в аэропорту в Японии смогли восстановить

Работа взлетно-посадочной полосы после чрезвычайного происшествия в токийском аэропорту Ханэда была восстановлена. Об этом сообщает Kyodo News.

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Предварительно, перед закрытием воздушной гавани в Японии самолеты тайваньской авиакомпании EVA и Тайских авиалиний задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда.

Установлено, что на борту Тайских авиалиний было 260 человек, тайваньской авиакомпании EVA – 200 человек.

Сведений о пострадавших в результате ЧП в аэропорту не поступало.

В результате работа взлетно-посадочной полосы останавливалась на 2 часа.