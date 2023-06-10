Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС

Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС (НБР) во время своего визита в КНР. Об этом в субботу сообщил в Twiter пресс-секретарь главы государства, пишет ТАСС.

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«Президент Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, [во время которой] она получила официальный запрос о вступлении Гондураса в эту организацию», — цитирует агентство сообщение.

Кастро прибыла в Шанхай в рамках первого официального визита в Китай с момента установления дипломатических отношений между государствами, которое состоялось в марте.

В июне Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами НБР. Свое намерение присоединиться к банку высказывали Аргентина и Саудовская Аравия.