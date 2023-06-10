Трамп оставил запись в своей соцсети перед судом

Трамп написал «увидимся» в своей соцсети перед судом
Американский экс-президент Дональд Трамп, которому власти США предъявили обвинения и вызвали в суд города Майами, написал в своей социальной сети Truth Social «увидимся».
Об этом информирует РИА Новости.
«Увидимся во вторник в Майами!!!» — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что его вызвали в суд.
Позже ему были предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.
При этом американский президент Джо Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу.