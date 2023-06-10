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Трамп написал «увидимся» в своей соцсети перед судом

Американский экс-президент Дональд Трамп, которому власти США предъявили обвинения и вызвали в суд города Майами, написал в своей социальной сети Truth Social «увидимся».

Трамп оставил запись в своей соцсети перед судом
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

«Увидимся во вторник в Майами!!!» — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что его вызвали в суд.

Позже ему были предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Daily Mail: Трампу грозит сто лет за решеткой по делу о секретных документах

При этом американский президент Джо Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу.

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