Трамп оставил запись в своей соцсети перед судом

Американский экс-президент Дональд Трамп , которому власти США предъявили обвинения и вызвали в суд города Майами , написал в своей социальной сети Truth Social «увидимся».

«Увидимся во вторник в Майами!!!» — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что его вызвали в суд.

Позже ему были предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.