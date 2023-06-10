В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Следователи Германии изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северные потоки» диверсанты использовали Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, как оперативную базу. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что данные расследования свидетельствуют о том, что Польша была центром логистики и финансирования атак. При этом издание отмечает, что официальные лица ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности польских властей к диверсии на газопроводах.

Кроме того, по данным WSJ, следователи обнаружили следы взрывчатки и ДНК на яхте «Андромеда», которая могла использоваться для подрыва газопроводов.