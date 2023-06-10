США поищут недостатки украинской экономики за полмиллиона долларов

Соединенные Штаты решили выделить 437 тысяч долларов для выявления недостатков экономики Украины. Об этом Госдепартамента США.

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Соответствующее решение было объявлено на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средства поступят в рамках реализации страновой программы ОЭСР. Деньги будут направлены на исследование украинской экономики для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

В Госдепе также напомнили, что Вашингтон оказал Киеву бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.