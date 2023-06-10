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США поищут недостатки украинской экономики за полмиллиона долларов

Соединенные Штаты решили выделить 437 тысяч долларов для выявления недостатков экономики Украины. Об этом Госдепартамента США.

США поищут недостатки украинской экономики за полмиллиона долларов
© Valentyn Ogirenko / Reuters

Соответствующее решение было объявлено на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средства поступят в рамках реализации страновой программы ОЭСР. Деньги будут направлены на исследование украинской экономики для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

В Госдепе также напомнили, что Вашингтон оказал Киеву бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.

Ранее политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви отметил, что перспективы восстановления экономики Украины «достаточно туманны». «Речь идет и о промышленности, и о малом бизнесе, и практически обо всех секторах», — подчеркнул он.

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