В Германии потребовали объяснений от Зеленского из-за оружия НАТО в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область диверсанты использовали оружие НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Беньямин Хирш в статье для газеты Der Tagesspiegel.
«Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать неприятной новостью», — заявил он.
Журналист отметил, что Киеву будет непросто объяснить, как во главе «русских» формирований оказались люди, признанные в Европе неонацистами, и как к ним попало это оружие.
Кроме того, Хирш указал на тот факт, что речь идет не о единичном случае. По его словам, об этом свидетельствует реакция властей Бельгии.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны Украины от использования бельгийского оружия открестились.
22 мая 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали международный пункт пропуска «Козинка», а также ряд гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.