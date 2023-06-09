Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России

«Международный суд, главный судебный орган ООН, принял решение о допустимости заявлений от 32 государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)», — говорится в тексте.