Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России
Международный суд ООН в Гааге разрешил 32 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. Соответствующий документ появился на сайте суда.
«Международный суд, главный судебный орган ООН, принял решение о допустимости заявлений от 32 государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)», — говорится в тексте.
Речь идет, в том числе, о Канаде, Болгарии, Кипре, Нидерландах, Германии, Италии, Мальте, Польше, Испании, Швеции и Великобритании. При этом заявление также подавали США, но им было отказано в участии на период «предварительного рассмотрения возражений».
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