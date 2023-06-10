NYP: Мелания Трамп поддерживает своего мужа "на сто процентов"

"Она к этому привыкла, - сказал собеседник. - Они оба привыкли иметь дело с таким материалом". Другой источник сообщил изданию: "Мелания поддерживает своего мужа, но тихо и наедине. Дональд разговаривал по телефону с Меланией, которая поддерживает его на 100 процентов. Они оба знали, что подобное произойдет".

В апреле Трампу также было предъявлено отдельное обвинение по делу, связанному с выплатами за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Трамп в этот момент находился в своем частном гольф-клубе в Нью-Джерси, где, как сообщается, смотрел оперу на iPad, когда стало известно о выдвинутом обвинении. Мелания в этот момент была замечена с непроницаемым выражением лица в Нью-Йорке. В субботу она встретится с супругом в Башне Трампа, где "он проводит юридические встречи", сказал источник, добавив, что после они оба вернутся в их дом во Флориде. По словам близких к семье, ее главная забота - защитить их сына, 17-летнего Бэррона.