NYP: Мелания Трамп поддерживает своего мужа "на сто процентов"
Жена Дональда Трампа - Мелания - будет "поддерживать своего мужа" после того, как ему были предъявлены многочисленные обвинения, связанные с предполагаемым неправильным обращением с секретными федеральными документами, сообщил источник, близкий к бывшей "первой семье США" приложению Page Six газеты The New York Post.
"Она к этому привыкла, - сказал собеседник. - Они оба привыкли иметь дело с таким материалом". Другой источник сообщил изданию: "Мелания поддерживает своего мужа, но тихо и наедине. Дональд разговаривал по телефону с Меланией, которая поддерживает его на 100 процентов. Они оба знали, что подобное произойдет".
В апреле Трампу также было предъявлено отдельное обвинение по делу, связанному с выплатами за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Трамп в этот момент находился в своем частном гольф-клубе в Нью-Джерси, где, как сообщается, смотрел оперу на iPad, когда стало известно о выдвинутом обвинении. Мелания в этот момент была замечена с непроницаемым выражением лица в Нью-Йорке. В субботу она встретится с супругом в Башне Трампа, где "он проводит юридические встречи", сказал источник, добавив, что после они оба вернутся в их дом во Флориде. По словам близких к семье, ее главная забота - защитить их сына, 17-летнего Бэррона.
Ожидается, что Трамп появится в федеральном суде в Майами во вторник, когда у него снимут отпечатки пальцев и зарегистрируют. Затем он предстанет перед судьей, который установит условия для его освобождения после заслушивания адвокатов обеих сторон. Напомним, что согласно обвинительному акту, по 37 пунктам бывшему президенту США грозит 400 лет тюрьмы и штраф в размере 9 миллионов долларов.