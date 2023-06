NYP: Мелания Трамп поддерживает своего мужа "на сто процентов"

Жена Дональда Трампа - Мелания - будет "поддерживать своего мужа" после того, как ему были предъявлены многочисленные обвинения, связанные с предполагаемым неправильным обращением с секретными федеральными документами, сообщил источник, близкий к бывшей "первой семье США" приложению Page Six газеты The New York Post.