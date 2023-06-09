В аэропорту Тбилиси гражданам РФ отказывают во въезде

«Нас без объяснения причин не пускают в страну, хотя это не первая поездка моего мужа в Грузию. У нас никаких правонарушений, абсолютно мирные профессии, мы заранее забронировали отель и взяли обратные билеты. Но после допроса, рассказа всех наших планов, нам все равно отказали во въезде», — сообщила женщина «Осторожно Media».