$82.64+0.5589.01+0.97

Треть киевских бомбоубежищ оказались непригодными

Киевская городская горадминистрация опубликовала данные о состоянии 4200 бомбоубежищ. Оказалось, что примерно треть, или около 1300 объектов, непригодны к использованию. Из них 17 процентов не могут принимать людей в данный момент, а 14 процентов — не соответствуют требованиям законодательства, сообщает издание «Страна.ua».

Треть киевских бомбоубежищ оказались непригодными
© Lenta.ru

Отмечается, что открыто лишь 68 процентов убежищ. Четыре процента объектов закрыты, а 28 процентов можно открыть в течение пяти минут.

Прокуратура Киева в воровстве денег на ремонте убежищ. Они фальсифицировали тендер, а затем руководитель подрядной организации внес ложные данные об объемах выполненных работ, говорится в сообщении.

В течение мая между мэром Киева Виталием Кличко и офисом президента Владимира Зеленского возник публичный конфликт из-за доступа в бомбоубежища украинской столицы. Первый считает виновными глав районов, которых назначают центральные власти. А в офисе Зеленского полагают, что Кличко следует отстранить от должности.

4
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители