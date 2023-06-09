Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Иностранные инвесторы уходят из Китая

Видео дня

Американские аналитики выяснили, что в последние два года иностранные инвесторы активно уходят с китайских рынков, пишет Business Insider. Разговоры о «снижении рисков по Китаю» в последнее время в тренде, особенно в связи с ростом геополитической напряженности, а восстановление экономики КНР после ковида начало терять импульс.

Аналитик Джереми Марк рассказал, что с начала 2022 года международные институциональные инвесторы продали необеспеченные облигации Китая на сумму 148 миллиардов долларов. В итоге китайские акции резко упали, особенно на биржах в Нью-Йорке и Гонконге.

Марк подчеркнул, что экономика Китая сталкивается с долгосрочными структурными вызовами, включая быстрое старение рабочей силы, низкую производительность, усиление неравенства и массовый кризис собственности. Безусловно, Китай не так сильно нуждается в иностранном капитале, как поколение назад, но отток инвесторов «со временем отразится на экономике», заключил эксперт.

«Вот как русские обходят санкции: достать можно все»

ЕС запретил экспорт элитных автомобилей в Россию, но для тех, у кого есть время и деньги, существуют обходные пути, рассказал норвежский портал NRK. Если россиянам требуются новые запчасти для дорогих авто, ждать приходится несколько недель и обходится это от 40 до 200 процентов дороже, чем в 2021 году, но все же это реально, рассказал порталу автослесарь Леонид Гладышев, владеющий автомастерской в Мурманске.

Гладышев показал журналистам NRK стопку из четырех японских летних шин. Год назад они стоили около 7 300 норвежских крон (около 55 тысяч рублей), а сейчас - 10 600 (более 79 тысяч рублей). Это рост примерно на 45 процентов. Гладышев закупает шины и запчасти у компаний, специализирующихся на импорте через третьи страны. После того, как компании на Западе, в Южной Корее и Японии ввели санкции, Россия разрешила параллельный импорт. Никогда раньше Грузия не покупала столько немецких автомобилей и не реэкспортировала столько машин в Россию, подчеркивает NRK. Благодаря этому в России по-прежнему можно приобрести новый Mercedes.

Российские миллиардеры «не видят мира и тратят состояния дома»

Группа крупнейших российских магнатов получает дивиденды на миллиарды долларов от своих компаний даже перед лицом санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса, пишет Bloomberg. По данным агентства, с 2022 года пять российских бизнесменов из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей получили около десяти миллиардов долларов дохода от своих компаний.

Подвох заключается в том, что у бизнесменов осталось не так много вариантов, как тратить эти деньги, - в основном их можно лишь реинвестировать в России, отмечает Bloomberg. В итоге российские миллиардеры «не видят мира и тратят состояния дома».

«Санкции против России - бремя для слабой экономики Европы»

Еврозона находится в технической рецессии, ее ВВП за первый квартал составил минус 0,1 процента. Украинский кризис обрушился на Европу ростом цен на продукты и дефицитом энергии, что привело к закрытию предприятий и сталелитейных заводов, пишет Forbes. Уровень инфляции в Европе сейчас выше, чем в Бразилии, Китае, Индии и Саудовской Аравии. Цены на электроэнергию во Франции и Германии падают, но они все еще в три-четыре раза выше допандемийных.

Инфляция в Польше в мае превысила 13 процентов, а уровень безработицы составляет около пяти процентов. Экономист Влад Синьорелли заявил, что не видит хороших перспектив для Европы. Российские санкции, по его словам, не работают так, как это рекламируется. Тем не менее ЕС рассматривает 11-й пакет санкций против России. Против новых ограничений теперь выступает не только Венгрия, но и Греция. А канцлера Германии Олафа Шольца недавно освистали избиратели, назвав его «разжигателем», когд он тряс тряс кулаками, повышал голос и «был похож на безумного лидера из документального фильма о Второй мировой войне».

«Чем чаще доллар становится оружием, тем хуже для США»

Дедолларизация касается не столько политики, сколько экономической жизнеспособности, пишет Алекс Ло в своей статье для South China Morning Post. Чем больше доллар используется в качестве оружия, тем быстрее люди будут пытаться от него избавиться, а санкции - все чаще восприниматься как злоупотребление, а не законная мера. На этой неделе аналитики JPMorgan Мира Чандан и Октавия Попеску заявили, что дедолларизация ускоряется. Они отметили, что резкое повышение процентных ставок в США и санкции, из-за которых Россия была исключена из мировой банковской системы, побудили страны БРИКС бросить вызов гегемонии доллара.