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В Польше ограбили американский поезд с боеприпасами, перевозивший оружие для Украины

В Польше произошло ограбление американского военного поезда, который перевозил вооружение для Украины. Ящики с боеприпасами были выкрадены из поезда, находившегося на территории воинской части под охраной солдат НАТО в городке Венглинец. Об этом информирует “Евразия Daily”.

В Польше ограбили американский поезд с боеприпасами для Украины
© fbm.ru

Правоохранительные органы быстро задержали троих мужчин, у которых были обнаружены украденные ящики. Однако возникли вопросы у военных экспертов, каким образом грабители смогли проникнуть на территорию воинской части.

Ежи Дзевульский, бывший глава Службы безопасности президента Польши, выразил своё недовольство случившимся, назвав это событие “откровенным позором” и дискредитацией польских спецслужб.

Он высказал предположение, что охраной поезда могли заниматься наёмные службы или Служба охраны железных дорог, а не НАТО. По его словам, американцы не имеют права стоять у путей с автоматами и охранять состав, так как это было бы незаконным и могло привести к использованию оружия в чужой стране.

Однако российский политолог Владимир Корнилов поприветствовал действия “польских партизан”.

«Польские партизаны — молодцы! Надо только приветствовать их акции, поддержать их оружием, бронетехникой, „Стингерами“ и „Джавелинами“. Уже ведь можно?», — прокомментировал он.

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