В Польше произошло ограбление американского военного поезда, который перевозил вооружение для Украины . Ящики с боеприпасами были выкрадены из поезда, находившегося на территории воинской части под охраной солдат НАТО в городке Венглинец . Об этом информирует “Евразия Daily”.

Правоохранительные органы быстро задержали троих мужчин, у которых были обнаружены украденные ящики. Однако возникли вопросы у военных экспертов, каким образом грабители смогли проникнуть на территорию воинской части.

Он высказал предположение, что охраной поезда могли заниматься наёмные службы или Служба охраны железных дорог, а не НАТО. По его словам, американцы не имеют права стоять у путей с автоматами и охранять состав, так как это было бы незаконным и могло привести к использованию оружия в чужой стране.