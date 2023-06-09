В США рассказали об услуге Байдена для России

«Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в "щебень". Сегодня это утверждение кажется пустым. Рубль восстановил свою стоимость за считанные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене», — подчеркнул Карпентер.