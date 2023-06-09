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В США рассказали об услуге Байдена для России

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что президент США Джо Байден ослабил экономику страны, конфисковав долларовые активы России. Об этом он написал в статье для 19fortyfive.

В США рассказали об услуге Байдена для России
© Evelyn Hockstein / Reuters

По мнению эксперта, введенные США санкции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине только укрепили экономику страны. Администрация Байдена стремилась подорвать курс рубля.

«Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в "щебень". Сегодня это утверждение кажется пустым. Рубль восстановил свою стоимость за считанные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене», — подчеркнул Карпентер.

Специалист допустил, что Вашингтону грозят катастрофические долгосрочные последствия из-за конфискации российских долларовых активов.

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