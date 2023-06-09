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В Европе заявили об усталости от солидарности с украинскими беженцами

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с европейскими беженцами, об этом сообщает издание AP News.

В Европе заявили об усталости от солидарности с украинскими беженцами
© ТАСС

Как отметила комиссар политического блока по внутренним делам Илва Йоханссон, поддержка четырех миллионов украинских беженцев является неизменной, но в специальном отчете говорится о том, что в ряде государств начинает проявляться то, что можно было бы назвать «усталостью от солидарности».

Специальный советник ЕС по делам Украины Лодейвик Ашер указал, что в принимающих странах Евросоюза пострадали семьи со средним и низким уровнем дохода, поскольку наблюдается кризис стоимости проживания.

«Солидарность жива и здорова. Но есть усталость, особенно среди самых уязвимых беженцев, равно как и в самых уязвимых с принимающей стороны», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали терять все льготы на проживание при выезде из Польши. Они жалуются на потерю защитного статуса.

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