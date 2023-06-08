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Шварценеггер рассказал о своем отце-нацисте

Знаменитый австрийский актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о своём отце, который состоял в нацистской партии и даже участвовал в Сталинградской битве. Об этом актёр рассказал изданию Independent.

Шварценеггер рассказал о своем отце-нацисте
© globallookpress.com

Отец Арнольда, Густав Шварценеггер, воевал во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии и принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение.

«Он провел три дня под обломками зданий и щебня, и вдобавок ко всему они проиграли войну. Они пошли домой такими подавленными. Австрия была страной сломленных людей», – рассказал Шварценеггер.

По его словам, отец вернулся с войны жестоким человеком, который вымещал свой негатив на детях – Арнольде и его брате. Не выдержав давления отца, брат актёра пристрастился к алкоголю, что стало причиной трагедии – в возрасте 25 лет Мейнхард Шварценеггер погиб в автокатастрофе. Это произошло после того, как тот сел за руль в нетрезвом состоянии.

«Воспитание, которое у нас было, было полезным для кого-то вроде меня, который был очень сильным и решительным внутри, но мой брат был более хрупким», – заявил Арнольд.

Ранее Арнольд Шварценеггер вспомнил о том, как тяжело переживал провал фильма «Последний киногерой» в 1993 году.

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