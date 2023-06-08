Ассандж вновь обратится в Высокий суд Лондона

Журналист-расследователь Джулиан Ассанж вновь обратится в Высокий суд, написала в Twitter его супруга Стелла. Также она выразила надежду, что ее муж не будет экстрадирован в США. Тем не менее экстрадиция может состояться в ближайшие несколько недель.

Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда, — написала супруга журналиста.

В США журналисту грозит тюремный срок до 175 лет по обвинениям, связанным с разглашением секретных материалов разведки США. Глава МВД Великобритании Прити Пател в апреле 2022 года приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks.