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Ассандж вновь обратится в Высокий суд Лондона

Журналист-расследователь Джулиан Ассанж вновь обратится в Высокий суд, написала в Twitter его супруга Стелла. Также она выразила надежду, что ее муж не будет экстрадирован в США. Тем не менее экстрадиция может состояться в ближайшие несколько недель.

Ассандж вновь обратится в Высокий суд Лондона
© globallookpress.com

Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда, — написала супруга журналиста.

В США журналисту грозит тюремный срок до 175 лет по обвинениям, связанным с разглашением секретных материалов разведки США. Глава МВД Великобритании Прити Пател в апреле 2022 года приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks.

В июне того же года Ассанж проиграл апелляцию по этому делу. В декабре журналист обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Существует вероятность, что его экстрадиция может быть заблокирована из-за вмешательства европейских судей в последнюю минуту. Чтобы приостановить его экстрадицию сейчас, Европейский суд должен был издать чрезвычайный судебный запрет.

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