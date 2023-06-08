Стало известно о попытке Китая повлиять на антироссийскую политику ЕС

Китай пытается убедить руководство Европейского союза (ЕС) отказаться от ограничений против китайских компаний, уличенных в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам знакомых с ситуацией собеседников агентства, китайские и европейские дипломаты в последние недели провели в Брюсселе и Пекине ряд встреч, на повестке которых был пересмотр европейской санкционной политики.

Отмечается, что КНР настаивает на отмене торговых ограничений, введенных Еврокомиссией против ряда китайских предприятий, якобы «непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России».