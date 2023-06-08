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Стало известно о попытке Китая повлиять на антироссийскую политику ЕС

Китай пытается убедить руководство Европейского союза (ЕС) отказаться от ограничений против китайских компаний, уличенных в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Стало известно о попытке Китая повлиять на антироссийскую политику ЕС
© Lenta.ru

По словам знакомых с ситуацией собеседников агентства, китайские и европейские дипломаты в последние недели провели в Брюсселе и Пекине ряд встреч, на повестке которых был пересмотр европейской санкционной политики.

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Отмечается, что КНР настаивает на отмене торговых ограничений, введенных Еврокомиссией против ряда китайских предприятий, якобы «непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся китайской стороне. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят, чтобы КНР была уличена «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения Москве.

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