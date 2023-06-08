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В Эстонии прокомментировали слова Расмуссена об Украине

Западные государства не планируют вводить регулярные войска на Украину, рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом пишет РИА «Новости».

В Эстонии прокомментировали слова Расмуссена об Украине
© РИА Новости

Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что ряд стран НАТО якобы отправят войска на Украину в том случае, если Киеву на вильнюсском саммите не будут предоставлены надежные гарантии безопасности.

В Киеве высказались об идее ввести в страну войска других стран

В частности, предположил экс-глава альянса, направить солдат на Украину могут Польша и страны Балтии.

Каллас отметила, что все западные государства помогают Киеву «тем или иным способом». Вместе с тем, добавила она, ни одна страна не выражала намерения принять прямое участие в конфликте.

Премьер уточнила, что «не слышала о таких планах».

Слова Расмуссена показывают, что экс-генсек организации впал в «доктринерское безумие», заметил, в свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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