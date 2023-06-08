Власти Китая уличили в слежке за протестующими через TikTok

Бывший исполнительный директор ByteDance Интао Ю обвинил власти Китая в том, что они получили доступ к аккаунтам гонконгских протестующих в TikTok. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По словам Интао Ю, власти КНР могли отслеживать аккаунты, пользователи которых загружали в соцсеть контент, связанный с протестами, и получать личные данные о владельцах профилей. Для них в соцсети создали «суперпользователя», который мог просматривать чужие аккаунты.

Иск с обвинениями Интао Ю подал в Верховный суд Сан-Франциско. Представители ByteDance уже отвергли обвинения, назвав их «безосновательными».