Китай подписал секретное соглашение с Кубой о шпионской базе

Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании Пекином на острове «объекта для электронной прослушки», ориентированного на США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых со «строго засекреченной разведывательной информацией».

WSJ отмечает, что создание базы на Кубе стало «новым дерзким

геополитическим вызовом» Китая Вашингтону.

Источники газеты утверждают, что Пекин согласился заплатить Гаване несколько миллиардов долларов за возможность прослушивать США. По их словам, Китай и Куба уже достигли «принципиального соглашения» о строительстве базы.

Подслушивающий объект на Кубе, примерно в 160 километрах от Флориды, позволит китайским спецслужбам перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено много военных баз, и отслеживать движение американских кораблей.

Ране замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «не хочет ничего ни подтверждать, ни исключать», комментируя возможное появление российских военных баз на Кубе или в Венесуэле.