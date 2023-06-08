Киев попросил Европу нарастить поставки электроэнергии после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Украина просит Европу увеличить поставки электроэнергии после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом в четверг заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко в интервью Agence France-Presse .

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"Мы просим Европу увеличить пропускные возможности до 2 ГВт вместо нынешнего 1 ГВт", - сказал он, добавив, что, по его мнению, в сложившейся ситуации Запорожская атомная электростанция "не представляет непосредственного риска, но требует мониторинга".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 40 госпитализированы.