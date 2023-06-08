Politico: санкции против РФ связали с волной краж в сельской Англии

Украинский кризис имеет последствия для всех частей Европы, и одной из вызванных им проблем стала волна краж со взломом в сонных уголках сельской Англии, пишет Politico. В британской полиции утверждают, что организованные преступные группировки отправляют машины и оборудование, украденные с ферм по всей стране, в Восточную Европу.

Полицейские связали резкий рост спроса на краденую британскую сельхозтехнику с санкциями, введенными Западом против России.

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По словам Эндрю Хаддлстона из британского Национального управления по борьбе с преступностью в сельской местности, у него нет убедительных доказательств, что оборудование в конечном итоге попадает в Россию, но он и его коллеги в этом почти не сомневаются.

Ситуация с сельской преступностью в Великобритании резко ухудшилась в 2023 году. Один из фермеров назвал ее «худшим из всего, с чем ему приходилось сталкиваться».

«Это буквально похоже на пандемию. Ничто не в безопасности, где бы вы ни припарковались», - рассказала Иви Хантер, владелица фермы в Хартфордшире.

По данным Хаддлстона, количество краж техники в Англии и Уэльсе выросло более чем на 300 процентов в первом квартале 2023 года. Главной целью преступников стала строительная и сельскохозяйственная техника, особенно экскаваторы и дорогостоящие устройства GPS, которые позволяют фермерам более эффективно наносить на карту поля и сажать сельскохозяйственные культуры.

По оценке страховой компании NFU Mutual, апрель стал вторым худшим месяцем в истории по кражам устройств GPS, расходы страховщиков удвоились и составили более 500 тысяч фунтов стерлингов за первые четыре месяца этого года.

Крупная сельскохозяйственная техника покидает Британию в кузовах грузовиков и контейнеров, а более мелкие предметы, к примеру, устройства GPS, могут доставляться курьерами или в посылках. В мае британские офицеры предупредили своих голландских коллег о грузовике, переправлявшемся через Ла-Манш на пароме, в нем были обнаружены четыре украденных экскаватора и прицеп для лошадей.