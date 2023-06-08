$81.46+0.2187.17+0.21

Литва присоединилась к иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России. Об этом сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска, передает ТАСС.

Литва присоединилась к иску Украины против России
© Lenta.ru

Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. 6 июня Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска.

«Нас проинформировали, что Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле "Украина против России". Теперь в течение месяца мы должны представить свои соображения», — заявила Добровольска.

Отмечается, что Литва направила официальную просьбу об участии в процессе в 2022 году.

20
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители