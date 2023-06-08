Шольц призвал готовиться к длительной поддержке Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине. Об этом он рассказал в интервью итальянской Corriere della Sera.
"Мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира", - сказал Шольц.
Также он отметил, что Россия могла бы положить конец вооруженному конфликту.
"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но ясно одно: у президента (РФ) Путина есть возможность положить ей конец немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска", - сказал Шольц, отметив, что после этого могли бы последовать переговоры между Москвой и Киевом.
Также Шольц заявил, что Украина сможет стать частью Евросоюза, когда будет соответствовать критериям приема. Он сообщил, что Украина уже является частью европейской семьи, и Берлин намерен поддерживать Киев в процессе вступления в ЕС.