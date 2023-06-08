Шольц призвал готовиться к длительной поддержке Украины

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но ясно одно: у президента (РФ) Путина есть возможность положить ей конец немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска", - сказал Шольц, отметив, что после этого могли бы последовать переговоры между Москвой и Киевом.