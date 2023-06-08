Обзор иноСМИ: "секреты наступления" Киева и экстренный созыв Орбаном Совета обороны
Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Орбан экстренно созвал Совет обороны из-за Украины
На рассвете в четверг, 8 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны страны из-за эскалации украинского кризиса. Об этом сообщает Blikk со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.
На встрече, состоявшейся в монастыре кармелитов, Орбан заявил, что конфликт на Украине обострился вечером 7 июня, подчеркнув, что Венгрия выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Он отметил, что приоритетом для Венгрии остается национальная безопасность. Во встрече приняли участие министр обороны, министр внутренних дел, начальник штаба премьер-министра, бригадные генералы и главный советник по национальной безопасности.
Пенс раскритиковал Трампа за похвалы в адрес Путина
Бывший вице-президент США Майк Пенс, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента, раскритиковал экс-главу государства Дональда Трампа за похвалы в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщает CNN. Одно из самых резких замечаний Пенса в адрес Трампа прозвучало, когда его спросили о роли США в поддержке Украины.
Он подчеркнул, что США должны ускорить предоставление помощи Киеву, а затем напомнил, что в феврале 2022-го Трамп назвал Путина гением. Пенс заявил, что он, в отличие от Трампа, хочет победы Украины. Пенс добавил, что разговаривал с российским лидером, «смотрел ему в глаза и говорил ему вещи, которые он не хотел слышать».
Нидерланды и Украина давят на Испанию для поставки «Патриотов»
Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы та присоединилась к «коалиции патриотов» и поставила Киеву системы противоракетной обороны Patriot, пишет El País. Президент Украины Владимир Зеленский передал свою просьбу испанскому премьеру Педро Санчесу во время встречи, которая состоялась 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.
Этот же вопрос был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мадрид мог бы предоставить Киеву батарею Patriot, которая находится в Турции, но Эрдоган заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике до конца 2023 года.
Польский генерал раскрыл секреты украинского наступления
Польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько заявил, что украинское наступление - «хоть и не полномасштабное» - но уже началось. Об этом он рассказал в интервью «Польскому агентству печати».
Полько утверждает, что Украина хочет «изолировать Крым, атаковать Крымский мост и перекрыть поставки по суше». По его словам, в «нормальном, классическом» конфликте о начале наступления свидетельствовала бы артиллерийская подготовка, но в случае с украинским кризисом это «в основном действия в информационном пространстве, заключающиеся в том, чтобы сбить противника с толку». Генерал заявил, что Украина «предпринимает предварительные маневры и притворные шаги», пытаясь ввести Россию в заблуждение относительно направления удара.
«Киев получит гарантии безопасности в израильском стиле»
Украина призывает предоставить ей гарантии безопасности «для обеспечения долгосрочного выживания», но союзники Киева пока к этому не готовы, пишет Politico. По словам пяти неназванных европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западные страны по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на запрос Киева: должна ли НАТО, в которую стремится вступить Украина, обсуждать это сообща? Или крупнейшие военные державы мира должны дать отдельные обещания? И будут ли какие-либо гарантии, помимо обещания членства в НАТО, стоящими?
Все эти вопросы остаются открытыми, хотя до саммита НАТО в Вильнюсе осталось всего пять недель. Украина назначила саммит крайним сроком, требуя, чтобы к этому сроку альянс взял на себя четкие обязательства о членстве Украины и предоставлении гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноценным членством в [НАТО]», имея в виду военную помощь, которую союзники направляли Израилю в течение многих лет. Александр Вершбоу, бывший заместителя генсека НАТО, заявил, что гарантии для Украины будут похожи на оборонные обязательства США перед Израилем. По его мнению, они будут служить временной договоренностью, пока Украина не вступит в НАТО.
Обзор иноСМИ: "секреты наступления" Киева и экстренный созыв Орбаном Совета обороныВ мире16 минут назад1