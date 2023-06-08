Обзор иноСМИ: "секреты наступления" Киева и экстренный созыв Орбаном Совета обороны

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Орбан экстренно созвал Совет обороны из-за Украины

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На рассвете в четверг, 8 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны страны из-за эскалации украинского кризиса. Об этом сообщает Blikk со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.

На встрече, состоявшейся в монастыре кармелитов, Орбан заявил, что конфликт на Украине обострился вечером 7 июня, подчеркнув, что Венгрия выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Он отметил, что приоритетом для Венгрии остается национальная безопасность. Во встрече приняли участие министр обороны, министр внутренних дел, начальник штаба премьер-министра, бригадные генералы и главный советник по национальной безопасности.

Пенс раскритиковал Трампа за похвалы в адрес Путина

Бывший вице-президент США Майк Пенс, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента, раскритиковал экс-главу государства Дональда Трампа за похвалы в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщает CNN. Одно из самых резких замечаний Пенса в адрес Трампа прозвучало, когда его спросили о роли США в поддержке Украины.

Он подчеркнул, что США должны ускорить предоставление помощи Киеву, а затем напомнил, что в феврале 2022-го Трамп назвал Путина гением. Пенс заявил, что он, в отличие от Трампа, хочет победы Украины. Пенс добавил, что разговаривал с российским лидером, «смотрел ему в глаза и говорил ему вещи, которые он не хотел слышать».

Нидерланды и Украина давят на Испанию для поставки «Патриотов»

Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы та присоединилась к «коалиции патриотов» и поставила Киеву системы противоракетной обороны Patriot, пишет El País. Президент Украины Владимир Зеленский передал свою просьбу испанскому премьеру Педро Санчесу во время встречи, которая состоялась 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Этот же вопрос был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мадрид мог бы предоставить Киеву батарею Patriot, которая находится в Турции, но Эрдоган заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике до конца 2023 года.

Польский генерал раскрыл секреты украинского наступления

Польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько заявил, что украинское наступление - «хоть и не полномасштабное» - но уже началось. Об этом он рассказал в интервью «Польскому агентству печати».

Полько утверждает, что Украина хочет «изолировать Крым, атаковать Крымский мост и перекрыть поставки по суше». По его словам, в «нормальном, классическом» конфликте о начале наступления свидетельствовала бы артиллерийская подготовка, но в случае с украинским кризисом это «в основном действия в информационном пространстве, заключающиеся в том, чтобы сбить противника с толку». Генерал заявил, что Украина «предпринимает предварительные маневры и притворные шаги», пытаясь ввести Россию в заблуждение относительно направления удара.

«Киев получит гарантии безопасности в израильском стиле»

Украина призывает предоставить ей гарантии безопасности «для обеспечения долгосрочного выживания», но союзники Киева пока к этому не готовы, пишет Politico. По словам пяти неназванных европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западные страны по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на запрос Киева: должна ли НАТО, в которую стремится вступить Украина, обсуждать это сообща? Или крупнейшие военные державы мира должны дать отдельные обещания? И будут ли какие-либо гарантии, помимо обещания членства в НАТО, стоящими?