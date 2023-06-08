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Зеленский приехал в подтопленный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня приехал в город Херсон, который оказался под водой после крушения Каховской гидроэлектростанции.

"В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил спасателей и волонтеров, а также заявил, что сейчас главной задачей является защита жизней людей и помощь им.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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Ранее Зеленский в беседе с немецкой газетой Bild заявил, что у Киева сейчас отсутствуют свидетельства причастности России к обрушению Каховской ГЭС.

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