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МИД Сирии осудил подрыв дамбы Каховской ГЭС

Сирийское Министерство иностранных дел решительно осудило Украину за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает агентство SANA.

МИД Сирии осудил подрыв дамбы Каховской ГЭС
© РИА Новости

"Сирия самым решительным образом осуждает подрыв киевским режимом плотины, что привело к огромному ущербу и затоплению обширных территорий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде заявила, что ВБ оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС. По ее словам, ВБ поддержит Украину путем проведения экспресс-оценки последствий инцидента.

Ранее в ночь на 6 июня 2023 года произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции на Днепре. Вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Под водой оказались пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Всего эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей и 42 маломобильных гражданина.

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