Глава МИД Финляндии Хаависто намерен участвовать в президентских выборах

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что будет баллотироваться на пост президента на выборах в следующем году. Об этом сообщает Yle.

На своей пресс-конференции Хаависто заявил, что согласился быть кандидатом в президенты от ассоциации избирателей. Для создания такой ассоциации требуется поддержка не менее 20 тысяч имеющих право голоса избирателей.

Глава МИД Финляндии считает, что важно подумать о влиянии членства в НАТО на обязанности президента страны. Хаависто напомнил, что возможные изменения в обязанностях президента требуют внесения поправки в Конституцию.

65-летний Хаависто занимал пост министра иностранных дел с лета 2019 года. Он ранее был кандидатом в президенты на выборах 2012 и 2018 годов. На президентских выборах 2012 года Хаависто прошел во второй тур выборов, где проиграл Саули Ниинистё. Ниинистё победил на выборах с 62,6% голосов, Хаависто получит 37,4%.

На президентских выборах 2018 года Ниинистё был избран на следующий срок в первом туре. Хаависто занял второе место на с 12,4% голосов. Первый тур президентских выборов в Финляндии назначен на 28 января 2024 года.