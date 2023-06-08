Лукашенко рассказал о триллионных тратах Запада на разорение стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение стран. С таким заявлением он выступил в четверг, 8 июня, на встрече с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.

© Lenta.ru

По словам белорусского лидера, конфликт на территории Украины является одним из примеров подобного поведения Запада.

«Западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств», — рассказал белорусский лидер

Также Лукашенко объяснил интерес западных стран к Украине их желанием «подмять Россию». Глава Белоруссии считает, что Запад «железобетонно зацепился» за Киев, чтобы «вытереть ноги» о Москву.