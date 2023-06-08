Лукашенко прокомментировал контрнаступление ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.