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Лукашенко прокомментировал контрнаступление ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

Лукашенко прокомментировал контрнаступление ВСУ
© РИА Новости

Лукашенко заявил, что за последнее время было уничтожено большое количество техники ВСУ. Глава республики также отметил, что украинская армия лишилась большого числа личного состава.

Ранее президент Белоруссии анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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